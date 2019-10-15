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В Раде принял присягу новый депутат от "Слуги народа"

С 2013 по 2014 годы Александр Копыленко был членом ЦИКа.

В Раде принял присягу новый депутат от "Слуги народа"
Александр Копыленко
Фото: www.mediaport.ua

Депутат Верховной Рады Александр Копыленко приступил к обязанностям.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передают "Українськi Новини".

Копыленко зачитал присягу на заседании.

Копыленко в 1983 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета имени Т. Шевченко. В 1983-1990 - стажер-исследователь, младший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого АН Украины. После этого работал в секретариате Верховной Рады.

С июля 1990 года - старший консультант, главный консультант, заведующий сектором государственно-правового и уголовного законодательства, заместитель заведующего юридического отдела. В 1997-1998 годах - заместитель руководителя юридического управления. В 1998-2002 годах - советник председателя парламента. С августа 2002 года - директор Института законодательства Рады. В 2013-2014 годах - член Центральной избирательной комиссии.

Напомним, 5 октября ЦИК признала Копыленко избранным депутатом Рады по списку партии "Слуга народа" после того, как ранее признанная избранной от этой партии Анна Коваленко отказалась от депутатского мандата.

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