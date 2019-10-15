При Минветеранов создадут Совет семей погибших военнослужащих

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский отметил, что законопроект о добровольцах (проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции № 2045-1) должен быть рассмотрен в Верховной Раде на следующей пленарной неделе, а изменения в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" - подготовлены до 15 ноября.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

"На встрече обсудили ряд вопросов, которые сейчас стоят перед участниками боевых действий, их родными и близкими, семьями погибших украинских героев. Так,стороны обменялись мнениями относительно изменений в закон о статусе ветеранов и их социальных гарантий. Родственники военных обратились к президентус просьбой поддержать изменения в законодательство, наработанные совместно с профильным министерством, родными погибших воинов, общественными организациями и активистами. Среди инициатив, которые озвучили присутствующие, в частности, четкая формулировка понятия «члены семей погибших в АТО/ООС» и социальные гарантии для них. Также обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан, ведь часто члены семей военнослужащих сталкиваются с несправедливыми отказами и т. д", - отмечается в сообщении.

"Вы – первый президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим вас за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, которого мы заслуживаем", – обратилась к Зеленскому супруга погибшего Героя Украины Ирина Михнюк.

Участники встречи также высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Также собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания, реализации различных проектов патриотического направления, создания фильмов о героях Украины. Президент отметил, что готов поддержать эти инициативы.

"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог оперативно его рассмотреть и принять", - заверил президент.

Также Зеленский и Коляда поддержали предложение создать при Министерстве ветеранов Совет семей погибших военнослужащих.

Напомним, ранее Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий.