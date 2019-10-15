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​Кабмин собрался реформировать Госспецсвязи

Министр Федоров назвал ведомство неэффективным и коррупционным.

​Кабмин собрался реформировать Госспецсвязи
Фото: Lb.ua

Кабинет министров собрался реформировать Государственную службу специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сейчас это коррупционный, неэффективный, непрофессиональный и бюрократический орган, который "дико кошмарит проекты, меняющие страну".

"Приход Госспецсвязи в любой орган власти заканчивается предписанием остановить работу систем. Все требования построены на нормативке 90-х и поэтому получить КСЗИ (комплексная система защиты информации) на такие современные системы/проекты, как "Прозорро", "Трембита", eHealth, MobileID занимает до двух лет, так как часто учесть архаичные требования невозможно. Все проекты сталкивались с искусственным завышением требований. Ряд недавних кибератак доказали, что существующая практика создания КСЗИ является открытой торговлей красивыми бумажками и не имеет ничего общего с кибербезопасностью. Теперь ад закончится", - написал Федоров в фейсбуке.

Он ожидает, что в сторону его команды "польется поток грязи, провокаций и угроз", потому что Госспецсвязи всегда была чьим-то кошельком и ее просто так не отдадут.

Напомним, что на выходных правительство уволило главу Госспецсвязи Леонида Евдоченко, который занимал эту должность больше четырех лет.

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