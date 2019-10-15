Со сменой парламента и президента судебная власть не подлежит роспуску, - глава Верховного Суда

Дисциплинарные процедуры по поводу Верховного Суда уничтожат независимость судебной системы. Об этом заявила глава Верховного Суда Валентина Данишевская во время заседания парламента.

Главе ВС дали минуту, чтобы выступить перед депутатами во время обсуждения законопроекта №1008 по поводу судебной реформы.

"Со сменой Верховной Рады, исполнительной власти, президента судебная ветвь власти роспуску не подлежит", - сказала она.

"Я хочу обратится к гражданам. Сегодня 19,5 тысяч заключенных ожидают судебного решение. 4 млн граждан ежегодно обращаются в суды. Около двух тысяч судей не хватает... Дисциплинарные процедуры крайне уничтожат независимость судебной системы. Подумайте, нужен ли такой судья в Украине", - сказала она.

Напомним, президентский законопроект №1008 предполагает большие изменения в судебной системе и напрямую касается Верховного Суда - количество судей в нем в случае принятия сократится с 200 до 100. Сокращение количества судей грозит тем, что рассмотрение дел затормозиться, они будут накапливаться и в конце концов произойдет ограничение доступа к правосудию.

Также предлагается перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей и сокращение количества ее членов с 16 до 12. Для этого планируется провести конкурс под контролем Высшего совета правосудия.

16 сентября пленум Верховного Суда 16 сентября выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти. Высший совет правосудия тоже считает, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.