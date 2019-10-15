Рябошапка назначил прокурором Львовской области Ирину Диденко

Ранее она работала в прокуратуре Ивано-Франковской области, а затем - в ГПУ.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Ирину Диденко прокурором Львовской области.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Диденко 33 года, она окончила Одесскую национальную юридическую академию.

В органах прокуратуры Диденко работает с 2008 года: сначала - в прокуратуре Ивано-Франковской области, а затем была переведена на руководящие должности в ГПУ.

Напомним, 10 октября Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области. Ранее генпрокурор также уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.