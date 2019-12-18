Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о продаже земли

Выездное шестое пленарное заседание двенадцатой сессии Тернопольского областного совета состоится 18 декабря в 10:00 под стенами Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в распоряжении, которое 17 декабря подписал глава областного совета Виктор Овчарук, информирует пресс-служба облсовета.

Согласно сообщению, на рассмотрение выездного заседания областного совета вынесен вопрос о категорическом несогласии с проектом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

На выездное заседание приглашены народные депутаты Украины от Тернопольской области, председателей районных советов, мэры городов областного значения.

17 декабря народные депутаты, выступающие против отмены моратория на продажу земли сельхозназначения, заблокировала президиум и трибуну Верховной Рады. В тот же день депутатам разослали ключевые правки к законопроекту о земле. Они предусматривают, что лимит на концентрацию снизят до 10 тысяч гектаров, продажу иностранцам запретят до референдума. Нарушение этих условий будет наказываться конфискацией.

Также прописано положение о том, что до 1 января 2025 года цена продажи земельных участков, выделенных в виде паев, не может быть меньшей их нормативной денежной оценки.

Тем временем, на Банковой, а также в 10 областях Украины, "против продажи земли иностранцам и олигархам" провели митинги аграрии.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет редакцию ст.130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства.

На рассмотрение правок ко второму чтению потребуется 10-12 пленарных дней.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собираются прописать в законопроекте ко второму чтению.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что до конца года парламент не успеет рассмотреть закон во втором чтении. При этом во фракции считают, что мораторий на продажу земли все равно продолжит действовать.