Разумков одобрил продление действия закона об особом статусе Донбасса

Закон будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков одобрил продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2569 на сайте Рады.

До этого за принятие законопроекта проголосовали 320 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, президент Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки говорил, что закон об "особом статусе" нужно продлить, чтобы Украине не "выкручивали руки" при подготовке нового закона в Трехсторонней контрактной группе.

По его словам, в случае деэскалации на Донбассе позже в этот закон внесут формулу Штайнмайера.

Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать, - законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Действие закона завершалось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до истечения срока его продлили на год. В 2018 году депутаты продлили закон еще на год, до конца 2019 года.