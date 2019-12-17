Земля и драки

17 декабря запомнится как день самых жестких акций протеста за шесть месяцев президенства Зеленского. Причиной конфликта вновь стал земельный вопрос. Впрочем, действующая власть не собирается останавливаться в своих планах до конца года проголосовать закон о рынке земли во втором чтении и целом.

Фото: LB.ua

Подкреплённый протест

С самого утра вторника весь правительственный квартал в центре Киева был заблокирован митингующими против снятия моратория на продажу земли сельхозназначения с 1 октября 2020 года, что предусмотрено уже принятым в первом чтении законом. Огромные пробки парализовали движение транспорта – в подмогу аграриям (они протестуют под Радой уже не первый раз) подоспели «евробляхи» на своих авто и крепкие подготовленные парни из «Нацкорпуса».

Спортивные ребята несли на площадь перед парламентом бутыли с водой, «кресла-мешки» для отдыха и уже привычные в прошлом для подобных акций палатки. Со сцены звучала музыка и громкие лозунги: «Продашь землю – потеряешь Украину!» и тому подобное.

Фото: Lb.ua

В парламенте тем временем ничего не предвещало форс-мажора. На повестке – технический законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Без принятия которого – изменения в Конституцию с 1 января 2020 в части отмены особого статуса нардепа остаются, простым языком, «фасадными» и неработающими на практике. Также планировалась куча вопросов ратификации. Ну, и пара-тройка налоговых инициатив.

Важно, что аграрный комитет уже неделю не может рассмотреть более 4 тысяч правок к закону о рынке земли. Поэтому сам документ даже теоретически не мог быть вынесен на рассмотрение в зал. Хотя «бои» на комитете с каждым разом становятся все интересней. На прошлой неделе заседание сопровождалось дракой депутата из «Слуги» и члена «Свободы» из прошлого созыва. На этой неделе оппозиция в лице «Батькивщины» Юлии Тимошенко настоятельно требует снять с повестки дня законопроект, учитывая, что большинство «Слуг» просто отказалось рассматривать их правки к документу. Делая все, даже вопреки регламенту, чтобы успеть к четвергу, когда в планах «Слуги народа» – все-таки вынести на рассмотрение Рады закон во втором чтении.

Фото: Lb.ua

Утреннее заседание сразу же началось с объявления первого перерыва. Затем спикер Дмитрий Разумков ещё не раз из президиума продлевал его. Ближе к 12-30 стало ясно, что работа не задалась. Прогуливающиеся по кулуарам, время от времени спускаясь в парламентский буфет, «слуги» признавались: «Работу застопорила земля, хоть в повестке ее сегодня нет».

«Батькивщина» и ОПЗЖ стоят на своём. Категорически требуют снять вопрос. В нашем же понимании – это вообще не имеет ни какого отношения к рациональному. Земля – это не про бизнес, не про инвестиции в их понимании. Это из серии – чувств и полной иррациональности. Когда на наших закрытых группах выступает Тимошенко, признаюсь, я тоже иногда ловлю себя на мысли: «А не продаю ли я родину?», – не без иронии, но с заметной усталостью от понимания тупиковости ситуации, рассказывал в кулуарах журналистам один из руководителей партии «Слуга народа».

Первая драка и блокирование

Пока в Раде депутаты и помощники спокойно фотографировалось на фоне наряженной елки, под стенами парламента начался первый замес.

Фото: Анна Стешенко

Очевидцы подтверждают, что ребята из «Нацкорпуса» первыми спровоцировали конфликт с правоохранителям. В ход пошла брусчатка, палки и слезоточивый газ. В итоге – разбитые витрины в гостинице «Киев», где проживают иногородние нардепы. И наступление в ответ «космонавтов», как часто называют полицию и Нацгвардию в касках и полном обмундировании.

Фото: LB.ua

Фото: Lb.ua

В Раде тоже начало «закипать». Трибуну заблокировал нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Его соратники повесили большой плакат в ложе справа. А президиум оккупировала Тимошенко. Ее пальто, больше похожее на мундир с массивными пуговицами, аккуратно рядом на кресло вице-спикера повесил депутат ее фракции Вадим Ивченко.

Фото: Ян Доброносов

Сама же Юлия Владимировна не отходила от кресла Разумкова. Спикер все же попытался разрядить обстановку и вернуть парламент в рабочее русло. Журналисты долго наблюдали, как Разумков на пальцах и с эмоциями что-то долго объяснял Леди Ю. Та же в ответ была непоколебима, то и дело отворачиваясь от главы Рады. Давая тем самым понять, что не покинет президиум. Вероятно, понимая невозможность компромисса, Разумков объявил о закрытии утреннего заседания. Одновременно поручив в срочном порядке собраться на внеочередное заседание аграрному комитету в закрытом режиме с лидерами фракций.

Фото: Анна Стешенко

Видео – «кина не будет»

В общий партийный чат «слуги» в этот момент получили «темники» с тезисами к законопроекту о земле и основными правками, которые оказались в распоряжении LB.ua.

Аграрный комитет без прессы удалился в «голубую комнату» переговоров над кабинетом спикера на несколько часов.

Фото: Макс Требухов

И тут на площади Конституции началось главное событие дня – по-настоящему жесткая стычка «Нацкорпуса» при попытке установить палатки и подопечных министра Арсена Авакова. Протестующие разбирали брусчатку под Радой, бросая тяжёлые булыжники в ответ на наступающих профессионально «клином» правоохранителей. В итоге – задержано 26 человек, которых быстро «паковали», надевая наручники. Пострадали 17 полицейских, а многих митингующих с разбитыми головами увозили с места «скорые».

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Депутаты в Раде настороженно из окон наблюдали за происходящим на улице. Охрану парламента сразу же усилили. Все входы и выходы перекрыли. Один из оппозиционных депутатов в общении с LB.ua отметил, что на площади «разыгрывается явная провокация для отвлечения внимания от того, что на самом деле происходит в парламенте и в процессе переговоров лидеров фракций.

«Все это напоминает театр с примитивной режиссурой, где за противостоянием якобы разных сил стоит один заказчик», – прозрачно намекал парламентарий.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Выход Тимошенко и обещания Арахамии

Перед началом вечернего заседания в кулуарах появилась Юлия Тимошенко после заседания аграрного комитета. Вполне ожидаемо, сделав громкое заявление.

«Я призываю весь народ! Мы знаем, что вас грубо обманули, навязав вам Зеленского. Вас грубо обманули сериалом «Слуга народа», что он пришёл к власти. Но этот слуга народа только на фасадах и экранах телевидения такой себе простой и родной... А потом он даёт единоличные команды, которые ему дают извне. Он силой заставляет своих депутатов, своих членов комитета продавать землю, стратегическую собственность Украины, легализировать игорный бизнес и легкие наркотики – марихуану... Он по сути добивает Украину в упор!» – выступала она, призвав в среду утром всех людей по сути собраться на новый Майдан под парламентом.

Фото: Богдан Бортаков

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в ответ назвал все происходящее под парламентом «спектаклем». Да, мол, что пострадали люди. И это недопустимо.

«Сегодня мы решили, что просто закроем заседание, а потом будем определяться», – говорил он.

Он анонсировал ещё одну закрытую встречу всех глав групп фракции и руководства для подготовки их ответного плана действий. Не исключив, что может быть и «выездное заседание» парламента, если Раду продолжат блокировать и не дадут рассмотреть запланированные законы.

«Ведь так уже когда-то было. Правда ведь?», – вспомнил он, как когда-то происходило подобное «внепарламентское» заседание во времена Партии регионов в кинозале на Банковой. Впрочем, журналисты его сразу же одернули, добавив, что это, мягко говоря, не совсем удачное сравнение.

«В любом случае. Чем больше этих протестов и блокирования в Раде, тем больше в самой фракции понимания, что их надо наказать и принять закон. Да, думаю, в ночь с четверга на пятницу мы это сделаем», – анонсировал он в общении с LB.ua, удаляясь на закрытую встречу.

Уже утром в среду аграрный комитет вновь соберётся на заседание без прессы для продолжения рассмотрения поправок к законопроекту. Оппозиция же не исключает продолжения блокирования Рады. А под парламентом будет явно не холодно.

To be continued.