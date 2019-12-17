Фото: Анна Стешенко

Депутаты, выступающие против отмены моратория на продажу земли сельхозназначения, заблокировала президиум и трибуну Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Никаких заявлений пока озвучено не было, но, судя по фото, в президиуме собрались депутаты от ВО "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко. Вокруг них стоят нардепы "Слуги народа", и "Оппозиционная платформы - за жизнь", спикер парламента Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк.

Также фракция "ОПЗЖ" вывесила баннер с надписью: "Не дадим разворовать землю".

Фото: Анна Стешенко

Фото: LB.ua

Согласно повестке, Рада должна была продолжить заседание в 13:00, после перерыва. Однако, из-за блокирования снова был объявлен перерыв - до 16:00.

Тем временем, депутатам разослали ключевые правки к законопроекту о земле.

Как сообщалось, в это время на Банковой, а также в 10 областях Украины, "против продажи земли иностранцам и олигархам" митингуют аграрии.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет редакцию ст.130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. Ограничения по концентрации земли были установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

В законопроекте прописан переходный период - до 1 января 2024 года - во время которого юрлица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собираются прописать в законопроекте ко второму чтению.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что до конца года парламент не успеет рассмотреть закон во втором чтении. При этом во фракции считают, что мораторий на продажу земли все равно продолжит действовать.