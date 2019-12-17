Земельные инвестиции. Где искать, как выбирать и проверить земельный участок

Стоит ли сейчас покупать землю? Где искать настоящих продавцов, чтобы не наткнуться на мошенников? Как выбрать и проверить земельный участок? Обо всем по порядку от экспертов сервиса по продаже недвижимости и земли Feodal.com.ua.

Инвестиции в землю: стоит ли покупать земельные участки именно сегодня?

Согласно последней статистической информации Госгеокадастра, на сегодня в Украине зарегистрировано 42,2 млн га земель. Из них в частной собственности – 31,1 га, в государственной - 10, 4 млн. га, в коммунальной - 25,5 тыс. га, коллективной - 17,4 тыс. га. Всего, по последним учетам, в Украине зарегистрировано 23,4 млн частных землевладельцев.

Несмотря на такое большое количество частных владельцев и различные оценки экспертов, сегодня, в условиях слабой экономики, стоимость продажи и аренды земли занижена почти в 5 раз, по подсчетам Министерства экономического развития и торговли. Если сравнивать Украину с ЕС, снятие моратория на землю будет стимулировать как всплеск спроса на покупку, так и рост цен на ближайшие 2-3 года. Это повышение коснется не только земель сельскохозяйственного назначения, и всех остальных категорий тоже.

Итак, низкие цены на землю - вопрос времени. Именно поэтому сейчас, на просевшем рынке, самое выгодное время покупать участки.

Где искать земельные участки для покупки в Украине?

Аукционные торги Госгеокадастра, Прозорро и Сетами

По данным Госгеокадастра, на сегодня в Украине для продажи через аукцион было выставлено около 23 тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения. Ежедневно в стране проходит около 30 аукционов в различных областях. На этих аукционах продаются как права аренды, так и собственности, коммунальных и государственных земель. Есть много интересных предложений не только сельскохозяйственных земель, но и участков под коммерческую застройку, многоквартирное строительство, рыборазведение и промышленность.

На электронных аукционах Прозорро обычно продаются земельные участки, принадлежащие банкам, которые находятся в стадии ликвидации, и другим финансовым учреждениям. Здесь представлены земли частной формы собственности, и можно приобрести вариант по очень привлекательной цене.

Сетам - аукционная площадка, на которой обычно продаются арестованы, закладные и обременённые земельные участки. Принимать решение об участии в этих аукционах надо взвешенно, и понимать, что, приобретая такой участок, скорее всего, еще предстоит затем принять меры для юридической защиты прав на него и последующей регистрации.

Участником всех этих торгов может стать любое лицо, подавшее заявку, при необходимости, полный перечень регистрационных документов, оплативший регистрационные и вступительные взносы, и не имеет законных запретов на получение прав пользования или собственности на землю.

Частные электронные платформы

Количество веб-сайтов, где публикуются объявления о продаже-покупке недвижимости, исчисляется не десятками, а сотнями. Это сервисы регионального и государственного уровня, где частные лица могут выставлять объекты по установленным лично ценам.

С одной стороны, поиск земли в таких платформах имеет положительный характер: большой выбор мест расположения, значительное расхождение по ценовой политике, прямое общение с продавцом. С другой стороны, значительно возрастают риски мошенничества. Ведь участки, публикуемые на таких сайтах, никто не проверяет на регистрацию в кадастре, поэтому любой может разместить объявление о выдуманном участке и вводить в заблуждение потенциального покупателя.

В такой ситуации значительно возрастает ценность ресурсов, которые сразу могут предоставить весь перечень юридических услуг по проверке участков и допускают к публикации только те объекты, которые зарегистрированы в земельном кадастре. Например, на Feodal.com.ua к продаже можно добавить только существующий, реальный земельный участок с действующим кадастровым номером.

Кстати, именно на этом портале сегодня зарегистрировано самая большая база существующих земельных участков на продажу. К тому же, на сервис автоматически поступают все объекты, которые реализуются и на государственных аукционах. То есть, в одном месте можно сразу посмотреть на карте с привязкой к кадастровым номерам, банк земли доступен к приобретению в вашем районе или области. Каждый день на сервис добавляются около 50 объектов от физических и юридических лиц, 20-30 новых аукционов ДГК, 30-40 аукционов сетами и Прозорро. Суммарное количество участков, которые можно купить через сервис, на сегодня составляет около 7000.

Как проверять участки, чтобы не наткнуться на мошенников?

Проверка участка должна включать в себя сбор и анализ информации из реестров и кадастров, содержащих в себе сведения о земле, и включает в себя следующие этапы:

• Проверка окружающей инфраструктуры и ситуации. Как далеко участок от инфраструктурных объектов, по территории города или села, далеко ли река или лес. Эта информация проверяется на доступных картах включая спутниковые снимки местности.

• Проверка информации в ГЗК. Подтверждается лицо-владелец, официальная площадь, план земельного участка, целевое назначение, действующие ограничения на использование.

• Проверка информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Важно оценить, есть ли действующие обременения (кредиты, ипотеки, аресты), совпадение имени владельца, целевого назначения и площади с данным из земельного кадастра. Информация подтверждается соответствующим извлечением - информационной справкой.

• Проверка на судебные запреты или аресты. Земельные участки, которые стали предметом спора в судебном порядке, не могут продаваться до завершения судебных процедур. Проверка объектов проходит через Единый государственный реестр судебных решений.

• Окончательная и одна из важнейших - проверка фактического расположения участка и наличие возможных конфликтных ситуаций и споров по границе участка. Производится с помощью геодезистов и специализированного высокоточного оборудования, желательно в присутствии заинтересованного лица (покупателя).

Пользуясь сервисами портала Feodal покупатель или продавец может получить всю информацию из электронных баз государственных учреждений всего в два клика. Это позволит увеличить уровень доверия к продавцу, которому нужно быстро продать недвижимость, и обезопасить покупателя от сомнительных владельцев.

Не теряйте возможности приобрести землю по выгодной цене к неизбежным изменениям и подорожания. Ведь уже через 2-3 года земля в Украине будет пользоваться гораздо большим спросом среди иностранных инвесторов и будет расти в цене.