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Полиция готовит подозрения трем лицам из-за столкновений под Радой

В результате столкновений пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих.

Полиция готовит подозрения трем лицам из-за столкновений под Радой
Фото: LB.ua

Из-за столкновений возле Верховной Рады 17 декабря следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

В полиции напоминают, что в результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих: одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову.

"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. В частности полицейские изучают видеозаписи схватки для установления всех правонарушителей.

Ранее журналисты обнародовали видео, как полиция бьет задержанных за своим кордоном в стороне от митинга. Полицейские били лежащих ногами и руками.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений под Верховной Радой правоохранителей били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза. Также пострадали несколько журналистов.

Первая потасовка произошла возле гостиницы "Киев", вторая - у парламента. Участниками драки стали представители "Национального корпуса". Они вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Полиция задержала 26 участников столкновений. К вечеру всех задержанных отпустили.

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