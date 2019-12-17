Журналист ZAXID.NET заявил об угрозах в связи с его профессиональной деятельностью

Журналист портала ZAXID.NET Андрей Дрозда заявил об угрозах, которые поступают ему от членов радикальных группировок и связаны с его профессиональной деятельностью.

Угрожают не только ему, а и членам его семьи, передает ZAXID.NET.

"Они поступают со стороны участников организации националистического направления и связаны с работой издания, где я работаю. Эти же два лица 12 декабря врывались в административное помещение, где проходило заседание Львовского горсовета. Они требовали снять с сайта ZAXID.NET публикации относительно участников проплаченных митингов. Теперь они заявляют, что отслеживают мое место жительства и места учебы моих детей", - сообщил Дрозда.

Отмечается, что журналист и редакция обратились в правоохранительные органы относительно давления на них из-за осветления деятельности организаций "Шквал", "Объединение добровольцев", "Сокол" "УСУ АТО", "Развитие громады".

Речь идет о материалах "Львовские "титушки" - кто они?", "Идентификация титушек" и других.

Сообщается также, что угрозы поступали еще одной журналистке - Марии Когут.

Напомним, ранее редакция интернет-издания ZAXID.NET обратилась в полицию из-за попыток препятствования журналистской деятельности со стороны радикально настроенных представителей нескольких львовских общественных организаций.