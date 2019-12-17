Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Джулиани: экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен и едва не умер
Джулиани: экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен и едва не умер
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
На росТВ показали троих украинских военных, которые пять лет находятся в плену "ДНР"
На росТВ показали троих украинских военных, которые пять лет находятся в плену "ДНР"
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент приостановил голодовку

Приостановить голодовку попросил митрополит Епифаний.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент приостановил голодовку
Архиепископ Климент
Фото: pomisna.info

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент приостановил голодовку, объявленную 10 декабря. Об этом он сказал 17 декабря на пресс-конференции в Киеве, передает "Крым.Реалии".

«В воскресенье (15 декабря) блаженнейший митрополит Епифаний просил приостановить голодовку. Я не могу пойти против воли блаженнейшего и я пообещал, что я приостановлю голодовку. Но на время. Если я увижу, что вопрос не будет решаться, тогда я продолжу это голодание. И я не буду смотреть ни на чьи обещания, потому что 6 лет обещаний и лживых заявлений от правительства», – отметил архиепископ Климент.

Он подчеркнул, что 18 декабря украинское правительство должно предоставить первые результаты, которые помогут решить ряд вопросов с крымской епархией. Климент отметил, что на этой неделе состоялись встречи с министром по делам ветеранов Оксаной Колядой, которая дала определенные поручения профильным министерствам до среды подготовить предложения для решения вопросов по Крыму.

Напомним, изначально Климент начал голодовку в связи с затягиванием решения вопроса передачи здания кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе Крымской епархии в собственность ПЦУ.

В ноябре архиепископ Климент передал письмо Путину с просьбой не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму. «В письме я описал проблему, которая есть. И просил решить три вопроса. Первый вопрос – это вопрос регистрации, второй – вопрос сохранения храма, и третий вопрос о том, чтобы за нами осталось все то, что было у украинской громады до 2014 года. Я просил, чтобы Путин дал соответствующее поручение Аксенову, и тот принял решение», - сообщал архиепископ. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также