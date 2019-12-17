Для школ Днепропетровской области в 2019 году закупили 27 автобусов

Около 22 тысяч детей и учителей из отдаленных сел подвозят к школам более 450 автобусов.

В 2019 году для Днепропетровской области приобрели 27 новых школьных автобусов за областные и местные средства. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Отмечается, что теперь около 22 тысяч детей и учителей из отдаленных сел подвозят к образовательным учреждениям более 450 автобусов.

"Школьный автопарк в области постоянно пополняется новыми машинами. Только в этом учебном году закупили почти 20 автобусов. В первую очередь стараемся обеспечить транспортом опорные школы, а также те, в которых учатся дети из самых отдаленных сел. Иногда машины «накручивают» более 100 км в день", - отметили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА.

Осенью этого года пополнили автопарки учебные заведения Васильковского, Петропавловского, Пятихатского районов. Новые машины также получили школы Варваровской, Китайгородской, Межевской, Могилевской, Перещепинской, Покровской, Раевской, Царичанской ОТГ. Машины им приобрели за счет государственной субвенции.

Напомним, 3 апреля Кабмин выделили для регионов 500 млн на школьные автобусы и спецтранспорт. Согласно документу, 325 млн грн было направлено на покупку школьных автобусов, еще 175 млн - на приобретение специальных автобусов для инклюзивно-ресурсных центров. Местные власти должны были доплатить от 10% до 30% стоимости.