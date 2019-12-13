Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Богдан Моторс" разработало новую модель электробуса

На конвейер автобусы хотят поставить в 2020 году.

"Богдан Моторс" разработало новую модель электробуса
Илллюстрация. Городской электробус NJL 6129 BEV

Конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" разработало новую модель электрического автобуса. Об этом сказано пресс-службе "Богдана".

"Конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" завершило разработку новой модели электрического автобуса, и уже ведутся работы по изготовлению предсерийного образца. Новый электробус "Богдан" уже в следующем 2020 году будет серийно производиться на мощностях завода в Луцке", - сказано в сообщении.

Электрический автобус будет иметь 12-метровый кузов, изготовленный из нержавеющей стали, и абсолютно низкий уровень пола. Он предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам, вместимость - не менее 80-ти человек.

По словам разработчиков, характеристики электробуса будут зависеть от комплектации: пробег на одной зарядке - от 200 км, суммарная мощность двигателей - 260 кВт, максимальная скорость - более 70 км/ч.

При изготовлении электробуса "Богдан" будут использованы комплектующие европейского производства. Окончательная цена автобуса определят в начале 2020 года, перед серийным производством. Отмечается, что она будет ниже европейских аналогов при более высоком уровне качества.

Напомним, первый украинский электробус был презентован в ноябре 2015 года во Львове. Его изготовил концерн "Электрон". Полностью низкопольный 12-метровый автобус может перевозить до 100 пассажиров одновременно. Мощность тягового двигателя составляет 230 кВт. Максимальная скорость электробуса - 70 км/ч, а его пробег без подзарядки батарей составляет более 200 км.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также