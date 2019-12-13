"Богдан Моторс" разработало новую модель электробуса

Конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" разработало новую модель электрического автобуса. Об этом сказано пресс-службе "Богдана".

"Конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" завершило разработку новой модели электрического автобуса, и уже ведутся работы по изготовлению предсерийного образца. Новый электробус "Богдан" уже в следующем 2020 году будет серийно производиться на мощностях завода в Луцке", - сказано в сообщении.

Электрический автобус будет иметь 12-метровый кузов, изготовленный из нержавеющей стали, и абсолютно низкий уровень пола. Он предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам, вместимость - не менее 80-ти человек.

По словам разработчиков, характеристики электробуса будут зависеть от комплектации: пробег на одной зарядке - от 200 км, суммарная мощность двигателей - 260 кВт, максимальная скорость - более 70 км/ч.

При изготовлении электробуса "Богдан" будут использованы комплектующие европейского производства. Окончательная цена автобуса определят в начале 2020 года, перед серийным производством. Отмечается, что она будет ниже европейских аналогов при более высоком уровне качества.

Напомним, первый украинский электробус был презентован в ноябре 2015 года во Львове. Его изготовил концерн "Электрон". Полностью низкопольный 12-метровый автобус может перевозить до 100 пассажиров одновременно. Мощность тягового двигателя составляет 230 кВт. Максимальная скорость электробуса - 70 км/ч, а его пробег без подзарядки батарей составляет более 200 км.