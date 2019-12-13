За сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В четверг, 12 декабря, российско оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметоы и другое стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов: у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано три обстрела: у Южного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала текущих суток боевики обстреляли из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ возле Марьинки. Потерь также не было.

Напомним президент Украины Владимир Зеленский считает отделение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей так называемой стеной крайним вариантом. До этого, по его словам, украинская власть попытается решить вопрос реинтеграции Донбасса другим путем.