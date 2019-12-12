Рада разрешила бездомным прописываться по адресу социальных учреждений

Верховная Рада разрешила бездомным лицам регистрировать в качестве своего места жительства или пребывания социальные учреждения, в которых они получают социальные услуги.

За соответствующий законопроект №0932 "О внесении изменений в закон Украины «О свободу передвижения и свободный выбор места проживания в Украине (о предоставлении убежища бездомным лицам)" проголосовали 343 нардепа, передает "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие закона усовершенствует процедуру и условия предоставления административных услуг бездомным и другим лицам, которые не имеют постоянного места жительства.

Согласно принятому закону, регистрация места проживания или нахождения бездомного и других лиц, которое не имеет постоянного места жительства, осуществляется по адресу специализированного социального учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, в котором такому человеку предоставляются социальные услуги.

Подачу заявления о регистрации места нахождения или проживания (и снятия с регистрации) осуществляет специализированное социальное учреждение, где этому лицу предоставляются услуги.

"На сегодня бездомные граждане, которые проживают в социальных учреждениях, фактически лишены права регистрировать место проживания в этих учреждениях, где они получают социальные услуги. Законопроект исправляет эту ситуацию и предоставляет возможность предоставлять социальные услуги самым уязвимым слоям населения в соответствии с законом", - отметил, представляя законопроект, глава комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, в сентябре президент Владмирим Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства.