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Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"

Телеканал проигнорировал сообщение о Дне памяти.

Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"
Фото: tv.112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение спутниковым телеканалам "112 Украина" и "Горизонт-TV" (Харьковская область) за несоблюдение правил вещания в Дни памяти.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, который отмечался 29 августа, в эфире телеканала «112 Украина» не было информации о Дне памяти в промежуток времени с 00:13 до 06:03. Также 8 сентября, в День памяти 75-й годовщины начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах, соответствующей информации не было зафиксировано в эфире телеканала «Горизонт-TV» в промежуток времени с 00:00 до 2:34", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацсовет признал нарушения и применил к телеканалам санкцию "объявление предупреждения". Также регулятор предостерег вещателей о недопустимости нарушений законодательства в дальнейшем.

Напомним, 26 сентября Нацсовет отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещание.

В августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась. В начале сентября под зданием Нацсовета подрались сторонники и противники телеканала.

16 сентября Апелляционный суд разрешил не продлевать лицензию телеканала "112 Украина". 19 сентября Нацсовет вынес телеканалу предупреждение.

Под брендом "112 канал" работают шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ". На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".

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