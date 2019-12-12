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Водитель, сбивший насмерть женщину на переходе в Киеве, оказался сотрудником Госохраны

Правоохранителю грозит от трех до восьми лет лишение свободы.

Водитель, сбивший насмерть женщину на переходе в Киеве, оказался сотрудником Госохраны
Фото: Виталий Мирошниченко

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из отделов Управление государственной охраны, который 8 декабря насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Правоохранитель, управляя личным автомобилем SKODA, двигаясь задним ходом, наехал на пожилую женщину. На тот момент потерпевшая находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему квалифицируют ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего, то есть уголовное преступление). 

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 27 сентября этого года ГБР задержало полицейского, который сбил людей на остановке общественного транспорта, в результате чего погиб один человек. По предварительной информации, в момент ДТП мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ему также инкриминируют ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. 

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