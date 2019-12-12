"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
За кулисами Нормандии
За кулисами Нормандии
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну

Животное живет в контактнм зоопарке

В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну

В Харькове в одном из магазинов сети АТБ сотрудникам пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по конструкциям под потолком.

Видео в соцсети выложили очевидцы, также факт инцидента подтвердили в PR-отделе торговой сети, передает "Укринформ".

"Покупатель зашел с животным в зал, и оно от него убежало. По-видимому, животное было напугано незнакомой обстановкой и таким количеством людей. Так как поймать его сразу не удалось, администрация магазина решила закрыть зал и вывести покупателей. После этого за 20 минут обезьяну поймали и отдали мужчине. И уже к нему вопрос - зачем идти в магазин с животным или почему хотя бы не использовать поводок?" - рассказали сотрудники.

Позже выяснилось, обезьяна живет в контактном зоопарке, который находится на третьем этаже того же ТРЦ, на первом этаже находится супермаркет.

В зоопарке подтвердили, что животное действительно их, но никто ее в магазин специально не водил.

"Она убежала. Заходили сотрудники, чтобы убрать помещение, и она выскочила в дверь. А потом забежала в супермаркет, потому что была открыта дверь. С животным все хорошо", - заверили в зоопарке.

Напомним, ранее в Киеве заметили мужчину с леопардом на поводке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также