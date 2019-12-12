Полиция решает вопрос о передаче материалов в СБУ.

В Киеве прохожий задержал и передал правоохранителям злоумышленника, который пытался прикрепить к автомобилю подозрительный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в фейсбуке.

"ЧП произошло на улице Малой Житомирской. Полицейские получили информацию о задержании подозрительного человека. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что киевлянин задержал мужчину, который пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Во время обыска в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.

Открыто уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса. Решается вопрос о передаче материалов в Службу безопасности.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который на протяжении двух месяцев обворовывал автомобили.