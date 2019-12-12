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В Киевской области ввели спецоперацию "Сирена" для поимки стрелявшего в полицию мужчины

Злоумышленник бросил машину с боеприпасами и сбежал. 

В Киевской области ввели спецоперацию "Сирена" для поимки стрелявшего в полицию мужчины
Фото: kv.npu.gov.ua

В пяти районах Киевской области ввели оперативный план "Сирена" для поимки преступника, который 11 декабря обстрелял машину патрульной полиции. Его авто было найдено брошенным, внутри обнаружены 30 патронов калибра 5,45 мм, сообщили в пресс-службе областной полиции.

"После стрельбы мужчина сразу спрятался у себя во дворе с высоким забором. Потом он с оружием сел в авто Opel Vivaro, незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора", - сообщили правоохранители.

В доме злоумышленника полиция изъяла два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов разного калибра и нож. Во дворе нашли гильзы 12 калибра.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Относительно мужчины открыли два производства по статье за хулиганство и посягательство на жизнь правоохранителя.

Напомним, в Яготине Киевской области злоумышленник обстрелял автомобиль патрульной полиции, прибывшей на вызов из-за неправильной парковки. Патруль приехал к месту происшествия, однако автомобилист-нарушитель внезапно открыл огонь из ружья, после чего спрятался во дворе своего дома. В результате стрельбы была повреждена полицейская машина, сами правоохранители ранений не получили.

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