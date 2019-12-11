На месте пожара в Одессе нашли еще одно тело

При разборе завалов на месте пожара в здании одесского колледжа нашли еще одно тело погибшего.

Это произошло в18:25 11 декабря, сообщает Думская.

Таким образом, количество жертв трагедии выросло до 13 человек. Поиски еще троих пропавших продолжаются.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

9 декабря директору сгоревшего колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.