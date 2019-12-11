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В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске

Владелец нарушил сразу две статьи КУоАП.

Сотрудники патрульной полиции Киева задержали автомобиль "Мустанг" на луганских номерах в полицейской раскраске и со спецсигналами.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".

Автомобиль остановили возле торгово-развлекательного центра Dream Town на севере Киева.

Согласно статье 122-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная установка и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств наказывается штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией устройств.

Согласно статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконное использование названия полиции на автомобиле чревато штрафом в размере 1-2 тысяч необлагаемых минимумов.

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