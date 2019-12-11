В четверг в Киеве до +5 градусов, без осадков

В четверг, 12 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов, на Закарпатье +3…+8 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем -1…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+4 градуса, днем 0…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов.