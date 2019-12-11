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Экс-министр обороны Греции заявил, что давил на Элладскую церковь с требованием не признавать ПЦУ

"Антиукраинскую" позицию бывший чиновник объяснил шантажом Кремля.

Экс-министр обороны Греции заявил, что давил на Элладскую церковь с требованием не признавать ПЦУ
Фото: InfoResist

Бывший министр обороны Греции Камменос признал, что лично давил на архиепископа Иеронима и греческих архиепископов, призывая их не признавать Православную церковь Украины.

Сенсационное признание политик сделал научной конференции Института геополитических исследований "Геополитические события в жизненно важной области Восточного Средиземноморья и их взаимодействие с международной средой".

Об этом пишет Церквариум со ссылкой на греческое агентство Romfea.

Министр назвал решение Собора иерархии Элладской церкви и ее главы "преступлением". Свою "антиукраинскую" позицию бывший чиновник объяснил тем, что в случае признания ПЦУ Россия отменит свои гарантии недопущения "оккупации греческих островов" Турцией, предоставленные им в заключенных с греками сделках.

Известный греческий журналист Андреас Лударос на сайте Orthodoxia.info добавил: бывший министр предупредил, что если что-то произойдет в ближайшие месяцы, за отзыв российских гарантий безопасности Греции будет нести ответственность лично Собор иерархии Элладской церкви.

Напомним, что 12 октября внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины.

6 декабря УПЦ МП разорвала отношения с церквями, признавшими ПЦУ.

Ранее Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом. Это связано с решением собора ЭПЦ признать автокефалию ПЦУ.

Напомним, поместная Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира. Пока что ее признали три церкви - Константинопольская, Элладская и Александрийская.

21 ноября в Киеве вместе с главой ПЦУ митрополитом Епифанием сослужил представитель Церкви Чешских Земель и Словакии епископ Шумперкский Исайя, хотя чешская церковь так и не огласила своего решения по ПЦУ.

28 ноября шаг к признанию ПЦУ сделала Болгарская церковь. На литургии Пловдивского митрополита впервые помянули имя Епифания.

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