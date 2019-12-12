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Люди в камуфляже штурмом ворвались на сессию Львовского горсовета

Штурмовики возмущены публикациями, где из называют титушками.

Люди в камуфляже штурмом ворвались на сессию Львовского горсовета, сорвав ее работу.

Об этом говорится на сайте мэрии.

По данным местного издания Zaxid.net, в захвате помещения Шевченковской райадминистрации, где собрались депутаты (в сессионном зале Львовского горсовета идет ремонт), приняли участие представители общественных организаций "Объединение добровольцев", "Развитие громады", "Украинский союз участников АТО", "Шквал". Часть из них считаются близкими к бывшему депутату Верховной Рады от "Свободы" Игорю Кривецкому.

Во время штурма они выломали входную дверь, спровоцировав столкновения с полицией.

Фото: city-adm.lviv.ua

По словам главы "Объединения добровольцев" Елены Живко, требования захватчиков - снять с сайта Zaxid.net сюжет "Львовские титушки - кто они?" и спецпроект "Идентификация титушек".

Под давление протестующих депутаты проголосовали за создание рабочей группы, которая должна разобраться в конфликте между изданием и теми, кого оно назвало "титушками". После этого штурмовики покинули сессионный зал.

Полиция открыла уголовное производство по данному факту, квалифицировав произошедшее по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

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