На Донбасс направлен очередной "гумконвой" от РФ

РФ направила в оккупированный Донбасс очередной, уже одиннадцатый в этом году "гумконвой". В целом он стал уже 95-ым. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

"Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 05.00 до 05.50 12 декабря этого года на въезд в Украину последовали две колонны так называемого российского гумконвоя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что девяносто пятый "гумконвой" состоял из 28 автомобилей.

Служба отметила, что его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

"В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.

Напомним, Россия с августа 2014 направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины к обзору этих грузовиков не допускают.