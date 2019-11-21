РФ заявила о доставке 92-го "гумконвоя" на оккупированный Донбасс (обновлено)

Россия направила во временно оккупированную часть Донбасса очередную колонну грузовиков «гумконвоя». Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на МЧС России.

До их данным, автомобили везут «жителям Донецка и Луганска более 370 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы».

В группировке террористов «ЛНР» сообщили, что «автомобили конвоя» уже прибыли в Луганск, где вскоре начнется их разгрузка.

Обновление 10:30. Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что утром 21 ноября через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" проследовали 23 грузовика. В них якобы везли детские пищевые наборы. Но так как груз находился в закрытых упаковках, сводной группе украинских пограничников и таможенников не удалось подтвердить информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Загруженность транспортных средств составляла около 70%, говорится на сайте ГПСУ.

В этом году это восьмой "гумконвой". Первый и второй были в июле и сентябре, еще по три Россия отправила в октябре и ноябре.

Министерство иностранных дел Украины после каждого такого нарушения государственной границы выражает протест. Официальный Киев требует прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета украинского государства.

Россия с августа 2014 направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины к обзору этих грузовиков не допускают.