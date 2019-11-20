Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Ростовской области российского военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Об этом пишет ТАСС.

"В городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа. "По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявили в ФСБ.