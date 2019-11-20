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Кабмин обновил набсоветы Ощадбанка и Укрэксимбанка

Одну из должностей получил экс-министр Митюков.

Кабинет министров утвердил назначение независимыми членами наблюдательного совета Ощадбанка Янне Харьюнпаа, Хуана Енрике Перес Калота, экс-министра финансов Украины Игоря Митюкова. Кроме того, новым членом набсовета Укрэксимбанка стал Ласло Урбан.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

"Отбор кандидатов… осуществляли компании по отбору персонала, выбранные на конкурсной основе, а финальное оценивание - комиссия, в состав которой вошли представители от Верховной Рады, президента, Кабмина", - сказано в сообщении.

Конкурс прошел в полном соответствии с требованиями законодательства и при участии представителей международных финансовых организаций: Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.

Напомним, 29 сентября правительство прекратило полномочия отдельных членов наблюдательного совета АО «Сбербанк» и АО «Укрэксимбанк».

19 сентября сообщалось, что НБУ согласовал весь набсовет Приватбанка, 2/3 набсовета Укрэксимбанка и 4/9 набсовета Ощадбанка. Остальные кандидатуры должно было назначить правительство.

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