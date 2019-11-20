Кабмин отменил конкурс на должность главы Госагенства по управлению зоной отчуждения и объявил новый

Кабмин не одобрил ни одного из кандидатов

Кабинет Министров отменил конкурс на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и объявил новый. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Руководитель не выбран, конкурс был заново объявлен. Ни один из кандидатов, который прошел отбор не удовлетворил нас как человек, который мог бы возглавить данное ведомство", - сказал он.

Также Гончарук отметил, что конкурс был объявлен для того, чтобы не создавать слухов, так как ранее относительно этого было много манипуляций.

Напомним, 12 октября Кабмин уволил Виталия Петрука с должности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения и назначил врио главы Владимира Фещенко, который ранее был заместителем Петрука.