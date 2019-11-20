Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГПУ опровергла слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова

По данному факту еще проводится проверка. 

ГПУ опровергла слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова
Роман Иванисов
Фото: Роман Иванисов\фб

Генеральная прокуратура обнародовала опровержение, согласно которому заявление генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что судимость нардепа Иванисова за изнасилование погашена – не подтверждено. 

 "Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - сказано в сообщении.

По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции «Слуга народа» Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. 

В ответ на это Иванисов на фейсбуке опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Наличие судимости подтверждали и в правоохранительных органах журналистам агентства "Украинские новости". 

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия заявил о необходимости приостановить членство в партии депутата Иванисова, на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также