ГПУ опровергла слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова

Генеральная прокуратура обнародовала опровержение, согласно которому заявление генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что судимость нардепа Иванисова за изнасилование погашена – не подтверждено.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - сказано в сообщении.

По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции «Слуга народа» Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима.

В ответ на это Иванисов на фейсбуке опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Наличие судимости подтверждали и в правоохранительных органах журналистам агентства "Украинские новости".

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия заявил о необходимости приостановить членство в партии депутата Иванисова, на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.