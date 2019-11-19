​Прокуратура Швеции закрыла дело против Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Полученные доказательства недостаточно убедительные, чтобы предъявить официальное обвинение", - заявила замглавы прокуратуры Ева-Мари Персон

Она подчеркнула, что все возможные меры в рамках расследования были приняты. Ведомство повторно открывало уголовное дело в мае 2019 года и запрашивало европейский ордер на арест Ассанжа, однако суд отклонил ходатайство прокуратуры о заочном аресте.

Напомним, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией по делу об изнасиловании. Основатель WikiLeaks боялся, что Швеция может экстрадировать его в США, где против него выдвинули 17 новых обвинений. В США Ассанжу грозит 180 лет тюрьмы.

В апреле Ассанж покинул посольство и сразу же был арестован. Слушания по вопросу его экстрадиции в США состоятся в 2020 году.