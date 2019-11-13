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В Париже из-за обвинений в изнасиловании сорвали премьеру фильма Полански

В совершении преступления его обвинила актриса. 

В Париже из-за обвинений в изнасиловании сорвали премьеру фильма Полански
Фото: EPA/UPG

В Париже около 40 активистов сорвали премьеру фильма "Офицер и шпион" режиссера Романа Полански из-за обвинений его в изнасиловании. Митингующие собрались под зданием кинотеатра на улице Шампольон, держали плакаты и сигнальные огни, пишет Reuters

В акции протеста в основном принимали участие женщины. Администрация кинотеатра отменила показ ленты, но премьера состоялась в других кинотеатрах города. 

"Отмена этого показа не является победой; победа наступит тогда, когда прекратится безнаказанность насильников", - высказалась активистка Хлоя Модеста.

В очередном изнасиловании Романа Полански обвинила актриса Валентин Монье. 8 ноября в радиоэфире она сделала заявление, что в 1975 году, когда ей было 18 лет, режиссер против ее воли вступил с ней в сексуальную связь. По ее словам, она не хотела заявлять в полицию, потому что думала, что Полански может ее убить.

В Швейцарии, где, по заявлению актрисы и произошло преступление, срок давности за такое правонарушение составляет 20 лет, поэтому лишение свободы режиссеру не грозит. Представители Полански отрицают все обвинения и готовят против Монье иск в суд. 

Напомним, что в мае 2018 года из-за обвинений в домогательствах от трех женщин Роман Полански был исключен из Американской киноакадемии. В ответ на это режиссер подал в суд, желая признать это решение неправомерным. 

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