Tesla построит первый европейский завод в Берлине

Компания уже начала размещать вакансии для новой фабрики.

Компания Tesla Motors построит в Берлине свой первый европейский завод Gigafactory. Об этом сообщает автомобильный новостной сайт Electrek.

Компания будет выпускать батареи, двигатели и электромобили, в частности Model Y. По словам Маска, завод, который будет называться Gigafactory 4, будет расположен рядом с новым международным аэропортом Берлина. Там же планируется построить инженерно-конструкторский центр компании.

Кроме того, Tesla уже начала размещать вакансии для новой фабрики. Ранее компания сообщала, что планирует начать производство автомобилей в Европе уже в 2021 году. На своем первом европейском предприятии компания будет выпускать электрокары Model 3 и Model Y.

Напомним, 1 марта сообщалось, что копания Tesla закроет все магазины и полностью перейдет на онлайн-продажи. Таким образом, компания сокращает издержки, чтобы снизить цену Model 3 (позиционируется как самый доступный автомобиль в своей линейке) до обещанных $35 тыс.