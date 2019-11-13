Фото: EPA/UPG

В итальянской Венеции вечером 12 ноября произошло самое сильное за последние 50 лет наводнение. Уровень воды достиг 187 сантиметров, погибли как минимум два человека. Один из них - от удара током, когда пытался спасти от воды свой дом, пишет The Guardian.

Примерно 82% территории островной части города оказались затопленными, многие дома остались без электричества. Сильные повреждения произошли в районе площади Святого Марка, поскольку она расположена в одной из самых низких частей Венеции.

"В настоящее время мы столкнулись с исключительным приливом. Все были мобилизованы, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией", - заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Он добавил, что произошедшее - это "рана, которая оставит неизгладимые следы". По его мнению, причиной этого стал климатический кризис.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В последний раз такое сильное наводнение произошло в 1966 году. Тогда уровень воды в Венеции превысил 190 сантиметров.

Напомним, что в сентябре 2019 сильнейшее наводнение после проливных дождей произошло в Испании. Стихия унесла жизни шести человек, более 3 000 людей пришлось эвакуировать.