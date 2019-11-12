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В Китае напали на детсад, пострадало более 50 детей

Нападавший опрыскал детей едким химическим веществом в качестве «мести обществу».

В Китае напали на детсад, пострадало более 50 детей
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 12 ноября в Китае в провинции Юньнань мужчина ворвался в детский сад и опрыскивал детей и учителей едким химическим веществом в качестве «мести обществу». Об этом сообщает Washington Post.

В результате нападения были ранены 51 ребенок и три учителя. Двое получили серьезные ранения, однако их жизни ничего сейчас не угрожает.

В совершении нападения подозревают 23-летнего парня с фамилией Конг, которого нашли в задней части детского сада после нападения. Отмечается, что он обрызгал детей гидроксидом натрия, который используется для производства продуктов, включая мыло и взрывчатые вещества. Он является очень едким и может вызывать раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек, а также ожоги.

Полицейские сказали, что у Конга была проблемная семья.

«Его родители развелись в детстве, и отсутствие семейного тепла привело к психологическим искажениям, плюс его работа и жизнь были неудовлетворительными, что привело к пессимистическому менталитету и мыслям о ответных мерах против общества», - сказано в заявлении полиции.

Напомним, в сентябре на востоке Китая столкнулись автобус и грузовик, в результате чего погибли 36 человек, еще 36 - получили ранения.

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