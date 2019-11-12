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Лейбористская партия Британии заявила о кибератаке в разгар предвыборной кампании

Злоумышленники пытались вывести из строя цифровые системы. 

Лейбористская партия Британии заявила о кибератаке в разгар предвыборной кампании
Фото: http://vesti.kz

Лейбористская партия Великобритании сообщила о масштабной кибератаке на свои цифровые платформы. Она не нанесла ущерба благодаря системам безопасности. Никакого нарушения данных не произошло, передает Independent слова спикера партии.

"Мы испытали сложную и масштабную кибератаку на цифровые платформы. Мы предприняли быстрые действия, и эти попытки потерпели неудачу из-за наших надежных систем безопасности", - уточнили представители партии.

Сообщается, что хакеры пытались взломать платформу в разгар предвыборной кампании к выборам в парламент Британии, которые пройдут 12 декабря. 

"Именно когда все политические партии в большей степени, чем когда-либо ранее, полагались на цифровые методы связи с активистами и распространения их информации", - уточнили в партии. 

Напомним, 29 октября парламент Британии проголосовал за проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. Эту инициативу поддержали 438 депутатов, еще двадцать парламентариев высказались против нее.

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