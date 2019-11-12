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​Суд Киева арестовал литовского хакера, которого разыскивало ФБР

"Осознавая невозможность избежать экстрадиции, он согласился упрощенный порядок его выдачи.

​Суд Киева арестовал литовского хакера, которого разыскивало ФБР
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева применил экстрадиционный арест в отношении задержанного ранее гражданина Литвы, который находился в международном розыске.

Об этом сообщила пресс-служба столичной рокуратуры.

"По ходатайству прокуратуры города Киева постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11 ноября применен экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении гражданина Литовской Республики, который  находился в международном розыске и был задержан в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование преступной деятельности 32-летнего иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследования и Службы расследования финансовых преступлений США.

Мужчина был объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение краж с банковских счетов. Как сообщалось, его подозревают в хищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем.

Задержали его в Киеве, в одном из отелей, где он временно проживал.

"Осознавая невозможность избежать экстрадиции в США иностранец дал согласие на упрощенный порядок его выдачи. Сейчас прокуратура начала в отношении него экстрадиционную проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре экстрадированный в США российский хакер, которому грозило до 90 лет тюрьмы, признал вину.

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