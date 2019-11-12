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Советник премьера Голик: 100 школ, детсадов, стадионов и дорог – это реально

"Есть четкий план как этот проект будет воплощаться в жизнь".

Советник премьера Голик: 100 школ, детсадов, стадионов и дорог – это реально

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик уверен, что идея президента Владимира Зеленского в течение года построить по всей стране 100 школ, детских садиков, стадионов и дорог, абсолютна реальна. Об этом он написал в своем Facebook.

«Есть четкий план как этот проект будет воплощаться в жизнь. Это амбициозная задача. Непростая в администрировании, но, уверен, все получится», - сказал Голик, и уточнил, что непосредственной реализацией этого проекта займутся областные администрации, как это было сделано в Днепропетровской ОГА за последние четыре года.

Напомним, за это время здесь было построено и капитально отремонтировано более 500 дорог, около 50 детских садиков, 40 школ, 20 стадионов, 40 спорткомплексов. При этом образовательные и спортивные объекты строились по новым ультрасовременным проектам местных архитекторов.

«Главная цель проекта - консолидация усилий и ресурсов бюджетов всех уровней и программ на ключевых объектах, а не размазывание их тонким слоем по тысячам мелких ремонтов, каждый из которых длится годами».

Голик отметил, что министр образования Анна Новосад уже презентовала программу такого масштабного строительства, находясь в новом детсадике в селе Обуховка Днепропетровской области.

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