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Советник премьера Юрий Голик: мост-долгострой в Запорожье будет завершен за три года

Строительство длится уже 15 лет.

Легендарный запорожский мост, чье строительство длится более 15 лет, в ближайшие 2-3 года будет достроен. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

«Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили, попутно передав его с баланса города на баланс Укравтодора. За 15 лет этот мост оброс легендами, долгами, уголовными делами и даже обзавелся памятником», - рассказал Голик.


В этом году, по словам советника премьера, «принято решение перестать жевать сопли и мост достроить».

«Откорректирован проект. Пройдена экспертиза. Через две-три недели будут объявлены торги в ProZorro, которые определят генерального подрядчика. В бюджете этого года уже найдены на этот мост 750 миллионов гривен. Задача за год-полтора открыть одну сторону этого моста, за два-три года сделать его весь», - информирует Голик.

Ранее Юрий Голик рассказал, как удалось закончить капитальный ремонт трассы Запорожье-Мариуполь в рекордные сроки.

 

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