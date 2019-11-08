Зеленский назвал Украину привлекательным стартапом и неограненным алмазом

Президент Владимир Зеленский назвал Украину одним из самых привлекательных стартапов на Земле и алмазом, требующим огранки из реформ и инвестиций.

"Вы находитесь в феноменальной стране", - обратился он к участникам Киевского международного экономического форума в пятницу.

"Без лишней скромности скажу, что это один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Это Украина", - сказал президент.

По его мнению, последние 28 лет в Украине лишь имитировали реформу, в результате чего она стала "экономическим андердогом".

"Новая украинская власть слишком амбициозная, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооценивают, все это добавляет нам адреналина, решимости и силы для мощного экономического прыжка", - сказал Зеленский.

По его словам, для этого Украина должна провести очистку судебной системы, ввести равные правила для всех, продемонстрировать успех в борьбе с коррупцией, диджитализировать процессы, реформировать образование.

Зеленский добавил, что главная ценность Украины - ее народ.

"Инвестируйте в людей, инвестируйте в украинцев, инвестируйте в нашу молодежь, инвестируйте в украинские стартапы, малый и средний бизнес. И помните: сегодня Украина - это алмаз, который требует огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим диамантом", - сказал президент.

Он добавил, что готов лично гарантировать защиту инвестиций.

"На этом видео [в начале форума] было показано, что к 2050 году будут два основных игрока - Китай и Индия. Но также было сказано, что футурологи иногда ошибаются. Когда я решил идти в президенты Украины, было тоже два других лидера. Но футурологи иногда ошибаются. Поэтому мы должны сделать все, чтобы в этот раз футурологи тоже ошиблись и среди двух столбиков - Индией и Китая - достойное место заняла также Украина", - сказал он.