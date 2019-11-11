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С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции ВСУ: у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; возле Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановки (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

В результате обстрелов пострадал один военнослужащий Объединенных сил.

Также сообщается, что на участке разведения №1 в Станице Луганской сегодня завершили работы по покрытию лаком верхней поверхности основного пролета. Продолжаются мероприятия в области разведения №2 - в районе населенного пункта Золотое-4.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, разведение сил продолжается. "Всего, в течение трех дней, с 9 по 11 ноября, тактическое положение изменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе произошло 11 обстрелов со стороны боевиков. В результате были ранены четыре украинских бойца

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