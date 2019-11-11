Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Возможность прохода
Возможность прохода
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"

При проверке взрывоопасных веществ не найдено.

Пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"
Фото: facebook.com/police.polt

В понедельник, 11 ноября, правоохранители эвакуировали около 500 пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.

"Около 7:50 поступило анонимное сообщение о том, что в поезде, который находился на станции "Полтава-Киевская" и следовал в Киев, находится бомба", - говорится в сообщении.

После проверки информация о "минировании" поезда не подтвердилась.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который прислал анонимное сообщение. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: facebook.com/police.polt

Фото: facebook.com/police.polt

Напомним, сегодня поезд "Харьков - Киев" на два часа задержался в Миргороде из-за "минирования".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также