В понедельник, 11 ноября, правоохранители эвакуировали около 500 пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.
"Около 7:50 поступило анонимное сообщение о том, что в поезде, который находился на станции "Полтава-Киевская" и следовал в Киев, находится бомба", - говорится в сообщении.
После проверки информация о "минировании" поезда не подтвердилась.
Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который прислал анонимное сообщение. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, сегодня поезд "Харьков - Киев" на два часа задержался в Миргороде из-за "минирования".