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ГБР пришло с обысками на склады Госрезерва из-за просрочки

Сумму ущерба предварительно оценили в 60,5 млн гривен, начато производство по служебной халатности.

ГБР пришло с обысками на склады Госрезерва из-за просрочки
Фото: РБК

Государственное бюро расследований проводит обыски на складах и одном из предприятий Государственного агентства резерва Украины. Об этом сообщила заместительница директора ГБР Ольга Варченко у себя на фейсбуке.

"Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства. Причина - обнаружили просроченную продукцию на складах", - отметила она.

По предварительным данным, в результате халатного отношения к своим обязанностям руководства и должностных лиц Государственного агентства резерва Украины, на складах скопились продукты с просроченным сроком хранения.

Сумму ущерба предварительно оценили в 60,5 млн гривен.

По факту было начато уголовное дело по ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Виновникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, октября прошлого года Генпрокуратура сообщила экс-главе Госрезерва Вадиму Мосийчуку о подозрении в нанесении государству 6 млн гривен ущерба. Позже Голосеевский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорт для выезда за границу.

30 марта главе Госрезерва Мосийчуку вручили обвинительный акт в аэропорту.

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