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Россия начала продавать железнодорожные билеты в оккупированный Крым

Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря, время в пути  - 43,5 часа.

Россия начала продавать железнодорожные билеты в оккупированный Крым
Керченский мост
Фото: atr.ua

Российская Федерация начала продавать железнодорожные билеты в оккупированный Крым. Сообщается, что первые поезда начнут курсировать в декабре.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа.

24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь. Время в пути - 33 часа. Первым по Керченскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Стоимость билетов - от 2966 российских рублей (примерно 1140 гривен).

Напомним, Украина отменила все поезда в аннексированный Россией Крым в декабре 2014 года.

Россия открыла автомобильное движене по Керченскому мосту в мае 2018 года. Открыть железнодорожное движение планировали еще в августе-сентябре 2019 года. Сообщалось, что скорость движения поездов не должна превышать 20 километров в час.

Осенью 2018 Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило о заметном смещении моста на нескольких участках.

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