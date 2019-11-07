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Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала текущих суток российско-оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что восемь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", еще семь - в районе ответственности группировки "Восток".

В штабе также заявили, что в течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Продолжаются мероприятия по разведению сил и средств на участке №2 - в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

"Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 24 представителя ГосЧС. Сегодня было обследовано 9,8 гектара территории и изъято шесть взрывоопасных предметов. Общая площадь обследованных территорий составляет 34,3 га (изъято 35 ВНП)", - говорится в сообщении.

Украинская сторона также готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Как сообщалось, начало практических мероприятий предварительно запланировано на 12:00 8 ноября.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков надеется, что при следующем разведении сил освободят Донецк, а само разведение завершится у границы с Российской Федерацией.

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