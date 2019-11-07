В Киеве из-за "заминирования" эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал

Поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через переходы.

В Киеве из-за сообщения о заминировании временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в фейсбуке.

"Около часа назад поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров эвакуировали. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

"УЗ" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, сегодня в столице закрывали три станции метро из-за очередного "минирования".