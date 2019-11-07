В Киеве закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за очередного "минирования"

Предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за очередного анонимного сообщения о минировании. Об этом КП сообщило на своем фейсбуке.

"Внимание! Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Напомним, утром, 5 ноября в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании пришлось закрыть две центральные станции метро - "Майдан Независимости" и "Палац спорта". После проверки, на странциях ничего не обнаружили.